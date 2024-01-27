Фотография, на которой запечатлены Андрей Гонковский и его любимая Таня Пренткович отдыхают на Мальдивах, распространилась в разных соцсетях.

Таня Пренткович и ее любимый Андрей Гонковский оказались в центре внимания после того, как их заметили на отдыхе на Мальдивах. Фотография пары появилась в соцсетях, другие украинцы, также находившиеся на островах, зафиксировали их в местном кафе. Об этом говорится в сюжете ТСН .

Фотография, на которой запечатлены Андрей Гонковский и его любимая Таня Пренткович отдыхают на Мальдивах, распространилась в разных соцсетях. Их заметили другие украинцы, также находившиеся на островах, и сфотографировали пару, которая проводила вместе время в местном кафе с детьми.

Стоит отметить, что фото имеет низкое качество, поскольку оно сделано издалека. Тем не менее мужчина на снимке действительно похож на Андрея Гонковского, а женщина рядом с ним похожа на Пренткович.

Многие украинцы выразили свое возмущение по поводу такого поведения Гонковского, оставив гневные комментарии. Многие считают, что "право выезжать за границу имеют только состоятельные и влиятельные лица, доказавшие пара".

После широкой огласки в соцсетях Гонковский попытался объяснить ситуацию. Он заявил, что отправился в Польшу как волонтер для проведения благотворительного мероприятия, которое первоначально было запланировано на 11 января, но затем перенесено на 23 января. В это время его жена отправилась на отдых с детьми на Мальдивские острова, и он решил на несколько дней доехать до них.

После короткого отдыха, по словам Гонковского, он вернулся в Польшу и успешно провел благотворительное мероприятие, во время которого собранные средства были потрачены на помощь армии.

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