Как и с любым кулинарным инструментом, чугунные сковородки нуждаются в особом уходе, особенно тогда, когда они совсем новые.

Чугунные сковородки считаются классикой кулинарного арсенала и отличным инструментом для приготовления вкусных блюд. Чтобы ваша новая чугунная сковорода не ржавела и продолжала хорошо жарить, соблюдайте один важный секрет.

Сезонирование – первый и ключевой шаг.

Прежде чем приступить к готовке на новой чугунной сковородке, важно провести процедуру сезонирования. Этот процесс помогает создать защитный слой, который не только предотвращает ржавание, но и делает сковороду менее липкой и более эффективной для жарки.

Как правильно сезонить чугунную сковородку?

Начните с мытья: Перед началом сезона вымойте сковороду мягким моющим средством и горячей водой. Хорошо просушите. Разогрейте печь: разогрейте печь до температуры близкой к 200 градусам Цельсия. Нанесите толстый слой масла: Используйте кухонную кисточку для нанесения толстого слоя масла (можно использовать масло с высоким уровнем дыма, например растительное или льняное). Выпекайте в печи: Уложите сковороду в печь и выпекайте в течение часа. Этот процесс позволяет маслу встраиваться в поверхность чугуна, создавая защитный слой. Повторяйте: Повторяйте процесс сезонирования несколько раз, чтобы достичь лучшего результата.

Регулярный уход:

Секрет продолжительной жизни вашей чугунной сковородки – это регулярный уход. После каждого использования промывайте теплой водой и не используйте агрессивные моющие средства. После промывки обязательно хорошо просушите сковороду на плите или в открытом воздухе, избегайте остатка влаги.

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