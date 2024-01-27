Шоколадные панкейки по этому рецепту действительно выглядят очень аппетитно, но самое главное – это их вкус.

Шоколадные панкейки получатся очень мягкими с насыщенным вкусом, пишет Politeka.net. По желанию из них можно сделать даже оригинальный тортик. Как, например, автор кулинарного канала Юлия Вилич.

«Тортик делаем по желанию, главное сделать панкейки с любым приложением (джем, карамель, шоколад, сгущенка)», – рассказала фудблогер на своей странице в Инстаграм.

Шоколадные панкейки.

Ингредиенты для шоколадных панкейков понадобятся следующие: 175гр. муки; 25гр. какао; 240мл. теплого молока; 2 яйца; 50гр. сахара + пакетик ванильного; 2ст.л растительного масла без запаха; 1/3ч.л соли; 8гр. разрыхлителя.

Первый шаг в приготовлении шоколадных панкейков – смешиваем яйца и сахар.

«Легко сбиваем венчиком», - объяснила кулинар.

Добавляем в смесь молоко, засыпаем сухие просеянные ингредиенты и тщательно вымешиваем до однородной консистенции. Масло добавляем в конце.

Панкейки жарят на предварительно хорошо разогретой сковороде без масла, если посуда с антипригарным покрытием. Если нет – совсем немного смажьте сковороду маслом.

Шоколадные панкейки.

«Ориентировочно пол черпака теста выкладываем по центру и круговыми движениями черпака делаем из теста круг. Как только на панкейке начнут образовываться пузырьки – переверните и прожарьте в течение нескольких секунд», - рассказала автор кулинарного блога.

Шоколадные панкейки.

А чтобы получилось еще вкуснее Юлия поделилась еще одним секретом – вариантами крема, с которым можно сделать тортик из шоколадных панкейков. Так, для первого варианта понадобятся 250гр. маскарпоне или сливочного сыра, 100мл. жирных сливок; 50гр. сахарной пудры.

«Все ингредиенты должны быть охлажденными. Соединяем их в емкости и сбиваем в однородный крем», - рассказала Юлия.

Шоколадные панкейки.

Для второго шоколадного крема понадобятся 300мл. жирных сливок; 200гр. молочного, или 150гр. черный шоколад.



«Сливки нагреваем и снимаем с огня. Добавляем шоколад и перемешиваем венчиком до однородности. Даем массе остыть. Закрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник до загущения. Сбиваем в пышный крем», - поделилась секретами автор кулинарного блога.

В комментариях к рецепту шоколадных панкейков подписчики отмечают, что получается действительно вкусно:

«Я уже попробовала рецепт, шикарно»,

«Спасибо за хороший рецепт»,

«Я даже не знала, что получается так вкусно»,

"Идеально!".

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