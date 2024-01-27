Директору частного предприятия предъявлено подозрение в злоупотреблении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщили из Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Более того, он поставил ВСУ некачественную одежду, получив при этом миллионы.

По данным следствия, он заключил соглашение с одной из воинских частей в Киеве на поставку зимней форменной одежды для защитников Украины в конце 2022 года. Средства были выделены на этот проект из бюджета местной администрации по решению Киевской городской власти.

Расследование показало, что поставленная одежда не соответствует установленным техническим условиям, низкого качества и не может служить для назначения в Вооруженных Силах Украины. В результате таких действий государству причинен ущерб на сумму более 25 млн грн.

Для подозреваемого избрана мера пресечения, а досудебное расследование осуществляется Службой безопасности ГУ Нацполиции в городе Киеве, с оперативным сопровождением со стороны Управления осуществления государственных расследований в городе Киеве Государственной службы расследований Национальной полиции Украины.

Напомним еще об одной коррупционной схеме в Киеве. Так, по подозрению во взяточничестве задержали чиновника Киевской городской государственной администрации и его сообщника. По данным правоохранителей, они требовали от предпринимателя деньги в обмен на его участие в государственной программе поддержки бизнеса.

Последние новости Украины:

Напомним, украинский депутат размечтался о победе рф и заявил, что станет гауляйтером.

Как сообщала Politeka, группа компаний продолжала обеспечивать российский ВПК даже после вторжения.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.