Как убрать запах пота из одежды без стирки: сыворотка или уксус. Одним из наиболее доступных и эффективных методов является использование сыворотки или уксуса. Просто распылите одежду этими жидкостями перед тем, как ее повесить на воздухе. Активные компоненты сыворотки или уксуса уничтожат бактерии, вызывая запах пота и оставят свежий аромат.