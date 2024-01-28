Избавиться от неприятного запаха в стиральной машине может стать настоящей проблемой для любой хозяйки.

Неприятный запах в стиральной машине может влиять не только на качество стирки, но и общий комфорт дома. Однако, не стоит унывать, поскольку существует интересный лайфхак, который поможет вам избавиться от этого проблемного явления раз и навсегда.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: Регулярная чистка

Первое слово, которое следует иметь в виду при разговоре о избавлении стиральной машины от неприятного запаха – это "чистка". Регулярная чистка является ключевым этапом в содержании вашего стирального оборудования в надлежащем состоянии. Выбирайте специальные средства для стирки высокого качества и используйте их согласно инструкциям.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: Использование уксуса

Уксус – это следующее ключевое слово, которое может стать вашим союзником в борьбе с неприятным запахом. Добавьте полстакана уксуса в отсек для моющего средства и запустите полный цикл стирки при высокой температуре. Этот простой, но эффективный лайфхак поможет уничтожить бактерии и избавит машину от неприятного аромата.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: Сушка дверцы и прокладок

Дверца и прокладки – еще два важных слова в борьбе с запахом. После окончания стирки оставляйте дверцу и прокладки открытыми для полного высушивания. Влажная среда создает идеальные условия для развития микроорганизмов, которые и вызывают неприятный аромат.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: Использование соды

Сода – еще одно волшебное слово в мире избавления от неприятного запаха. Добавьте пол стакана соды в барабан вместе с обычным стиральным порошком, и вы заметите разницу уже после первой стирки. Сода известна своими свойствами углубленного очищения и успокоения аромата.

Читайте также:

Как быстро охладить пищу: раскрыт малоизвестный секрет

Как вернуть черным вещам насыщенный цвет после стирки: этот способ вас удивит