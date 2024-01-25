Правду о происходящем российские оккупанты, по понятным причинам, умалчивают и вместо реальных цифр и данных выдают поток лжи.

Так, полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов заверил, что россияне не в состоянии сбить все, что летит в направлении Белгородской области в качестве «ответки» за жестокие обстрелы Харькова.

Мол, рапорты Минобороны рф – это одно, а реальность совсем другая.

«То, что они рапортуют о сбитии, если там действительно была ответка нашими системами…. Если брать, допустим, данные Министерства обороны рф, то там прилетали ракеты «Ольха». Во-первых, это не ракеты, а реактивные снаряды. Да, они есть с дальностью 120 км. Да, они высокоточные, то есть управляемые. Но дело в том, что рашистская сторона сторона до сих пор не предоставила ни одного доказательства того, что они сбили эти снаряды. Ну потому что реактивные снаряды может сбивать на сегодняшний день теоретически одна система - это Железный купол», - пояснил Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

В РФ такой системы нет, поэтому перехватывать реактивный боеприпас в РФ «не могут никак».

«Если это были реактивные снаряды, хотя такого официального подтверждения с нашей стороны нет, то сбить их или перехватить их невозможно. Точно так же, как у нас тоже нет батареи или хотя бы одного комплекса типа Железный купол, которые теоретически могли бы прикрыть город Харьков», - сообщил военный эксперт.

Аналитик уверен, что многое, из того что «летит» в РФ – «прекрасно долетает». За исключением, беспилотников, которые могут быть сбиты тактическими средствами ПВО.

Напомним, в Харькове объявлен день траура в связи с ударами ВС РФ 23 января.

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что российские ракетные атаки 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в городе за все время полномасштабной войны.

Ранее число жертв рашистской атаки выросло до 10 человек.

Предварительно, россияне ударили ракетами С-300, которые распологаются на территории Белгородской области.

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