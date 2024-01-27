Украинцы предлагают запретить возможность внесения залога по делам о коррупции во время военного положения.

В Украине предлагают вынести на рассмотрение законопроект, в котором будет прописан запрет применения меры пресечения в виде залога для лиц, подозреваемых в коррупции.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

"В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации об арестах и ​​вручении подозрений по делам о коррупции в размере 1.5 миллиарда гривен, 100 миллионов гривен и каждый раз десятки миллионов гривен. В таких делах суд каждый раз дает возможность выйти под залог и, конечно же, его сразу вносят", - говорится в петиции, как зарегистрировал Раковец Виталий.

В обращении к президенту автор считает, что потом дела якобы теряются из публичного поля зрения и закрываются из-за недостатка доказательств, "поскольку коррупционер свободно ходит и «решает» проблемы со своими судебными делами, которые всегда заканчиваются ничем".

"Такие кражи не только наносят вред государству и оставляют без возможности направить эти средства на ВСУ, но и деморализуют общество на помощь стране.

За какую страну ВСУ проливает кровь каждый день, когда очевидный грабеж происходит перед глазами всего народа. За что бороться?", – задается вопросом автор обращения.

Поэтому автор обращения предлагает вынести на рассмотрение законопроект, в котором будет прописан запрет применения меры пресечения в виде залога для лиц, подозреваемых в коррупции на сумму более 10000 гривен.

"Избежание возможности выйти под залог исключит или хотя бы минимизирует шансы «решать» судебное дело. В любом случае, пусть хотя бы сидит в СИЗО и размышляет о том, что он наделал своими «делами» в период военного положения", - резюмировал автор обращения.

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