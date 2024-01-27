В Сумской области женщина сдала в ломбард ноутбуки, полученные для дистанционного обучения детей.

В Сумской области женщина сдала в ломбард ноутбуки для дистанционного обучения детей.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемая в 2023 году получила от учебного заведения три ноутбука для дистанционного обучения во время войны своих троих детей.

Данные гаджеты женщина получила бесплатно на определенный срок, она обязывалась вернуть технику, но сдала ноутбуки в ломбард под залог.

Женщина получила около 20 тысяч гривен.

Сообщается, что в установленное время женщина ноутбуки не выкупила и потратила деньги.

За совершенное поставлено в известность о подозрении 36-летней женщине по факту растраты чужого имущества.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемая квалифицирована по ч. 4 ст. 191 (расход чужого имущества) УК Украины.

За совершенное ей грозит тюремный срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет.

К слову, в Сумской области будут судить чиновников и подрядчика, которые растратили деньги на восстановление.

Так, заместитель председателя ОВА в апреле 2022 года разработал схему хищения средств, выделенных Сумщине на восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за боевых действий.

Без открытых тендерных торгов был заключен договор на проведение строительных работ с подконтрольным ООО.

После выполнения работ в двух многоквартирных жилых домах директор ООО внес в сметную документацию суммы, в 2-3 раза превышающие рыночные.

Таким образом, должностные лица с подрядчиком завладели 3 млн. 749 тыс. бюджетных средств.

В суд направлен обвинительный акт в отношении уже экс-зампреда Сумской ОВА, эксисполняющего обязанности директора одного из Департаментов Сумской ОВА и директора ООО.

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