На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить вкусное печенье.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусное и насыщенное печенье с сахарной пудрой.

Ингредиенты:

180 г сливочного масла (комнатной температуры, жирностью – 62%, 73% или 82%)

30 г белка (1 шт)

220 г муки (11 ст. л. без горки)

80 г сахарной пудры (4 ст. л. без горки)

ванильный сахар

соль

Технология приготовления:

Включаем духовой шкаф на 170 градусов с конвекцией, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Взбиваем венчиком охлажденное сливочное масло до консистенции помадки.

Добавляем к сливочному маслу сахарную пудру, белок (обязательно комнатной температуры), ванильный сахар и соль. Перемешиваем.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, постепенно добавляем муку, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой до получения однородного теста.

Перекладываем тесто в кондитерский мешок с фигурной насадкой «закрытая звезда» – 8 мм.

Стелим лист пергамента на противень и отсаживаем на него печенье, создавая желаемую форму.

Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170 градусов в течение 20-22 минут.

Даем печенью остыть, после чего наслаждаемся великолепным ванильным вкусом, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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