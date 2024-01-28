На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусное и насыщенное печенье с сахарной пудрой.
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла (комнатной температуры, жирностью – 62%, 73% или 82%)
- 30 г белка (1 шт)
- 220 г муки (11 ст. л. без горки)
- 80 г сахарной пудры (4 ст. л. без горки)
- ванильный сахар
- соль
Технология приготовления:
Включаем духовой шкаф на 170 градусов с конвекцией, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Взбиваем венчиком охлажденное сливочное масло до консистенции помадки.
Добавляем к сливочному маслу сахарную пудру, белок (обязательно комнатной температуры), ванильный сахар и соль. Перемешиваем.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, постепенно добавляем муку, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой до получения однородного теста.
Перекладываем тесто в кондитерский мешок с фигурной насадкой «закрытая звезда» – 8 мм.
Стелим лист пергамента на противень и отсаживаем на него печенье, создавая желаемую форму.
Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170 градусов в течение 20-22 минут.
Даем печенью остыть, после чего наслаждаемся великолепным ванильным вкусом, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
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