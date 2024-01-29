Обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования направлен в суд.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили предыдущее расследование в отношении должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования. Детали дела были доложены в пресс-службе ДБР .

Летом 2023 должностные лица узнали о планах водителя стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП доложить об их нарушениях во время службы. Они решили помешать этому и избили мужчину.

Руководитель Ровенского областного ТЦК лично напал на военнослужащего, когда руководитель районного ТЦК снимал это на телефон. Во время "воспитательных мероприятий" использовали насилие. Чиновники также заставляли потерпевшего извиниться, став на колени.

Обнаружены и конфискованы мобильные телефоны, один из которых принадлежал потерпевшему. Биту, которым избивали мужчину, нашли по его месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК. У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъято 8 пакетов амфетамина весом 11 г, а также принадлежности для употребления наркотиков.

В ходе расследования выявились факты незаконного обогащения руководителя областного ТЦК и СП на сумму практически 52 млн. гривен. Среди недекларируемого состояния — два грузовых автомобиля, огромные земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах. В декабре 2023 года эта собственность была передана Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Согласно статье, они могут быть лишены свободы сроком до 12 лет.

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