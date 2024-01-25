В ходе судебного разбирательства оказалось, что повесток было гораздо больше – 18, и мужчина 16 раз пытался посетить ТЦК.

В Полтавской области мужчина осужден, поскольку он получил 18 повесток и уклонился от мобилизации. Этот военнообязанный 16 раз посетил Территориальный центр комплектования (ТЦК), однако по состоянию здоровья его не принимали на службу. Об этом свидетельствуют данные приговора Козельщинского районного суда.

По данным следствия, в июне 2023 года мужчину сочли годным к военной службе, но он получил только две повестки и не явился в ТЦК, что привело к возбуждению уголовного дела. В ходе судебного разбирательства оказалось, что повесток было гораздо больше – 18, и мужчина 16 раз пытался посетить ТЦК, но из-за проблем со здоровьем воинские части отказывались принимать его на службу.

В декабре 2023 года украинец признал, что подполковник лично вывозил его 16 раз в воинские части, сетуя на "беспорядок в системе ТЦК". Отмечено, что военный билет мужчины хранится в Терцентре комплектования, но, по словам подсудимого, он не содержит полной и точной информации о его учете.

"Работники ТЦК постоянно вносят поправку в его военный билет вместо того, чтобы добавлять действительную информацию. Это привело к негативному влиянию на него, и поэтому он фактически не появился за повестками последние дважды", - говорится в материалах судебного разбирательства.

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и приговорил к четырем годам лишения свободы, но этот срок был заменен на два года условного наказания.

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