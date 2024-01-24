Житель Умани напал на стоящего на автобусной остановке защитника.

Мужчина возле автобусной остановки в городе Умань начал ссору с 32-летним военнослужащим.

Как сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, во время ссоры подозреваемый достал нож и ударил им военного в живот.

Известно, что в результате нападения злоумышленник нанес пострадавшему телесное повреждение, а именно проникающее ранение живота без повреждения органов брюшной полости.

После преступления правонарушитель скрылся, потерпевшего госпитализировали в больницу.

Подозреваемому избрана мера пресечения, содержание под стражей.

При процессуальном руководстве прокуроров Уманской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 39-летнему мужчине ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Кстати, воин 24 ОМБр Вячеслав Журба рассказал о ситуации, которая сложилась в период мобилизации в Украине.

Он считает, что мужчинам все же придется вступить в армию.

Как сообщил военный, гражданские мужчины уже сейчас должны позаботиться о том, где будут проходить службу.

"Вы, рано или поздно, скорее всего, попадете на фронт, поэтому позаботьтесь о том, куда вы попадете уже сейчас", – сообщил Вячеслав.

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