В Сумской области будут судить чиновников и подрядчика, которые растратили деньги на восстановление.

Так, заместитель председателя ОВА в апреле 2022 года разработал схему хищения средств, выделенных Сумщине на восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за боевых действий.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, без открытых тендерных торгов был заключен договор на проведение строительных работ с подконтрольным ООО.

После выполнения работ в двух многоквартирных жилых домах директор ООО внес в сметную документацию суммы, в 2-3 раза превышающие рыночные.

Таким образом, должностные лица с подрядчиком завладели 3 млн. 749 тыс. бюджетных средств.

Впоследствии директор ООО использовал в хозяйственной деятельности средства, полученные преступным путем.

Сумской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении уже экс-заместителя председателя Сумской ОВА, экс-исполняющего обязанности директора одного из Департаментов Сумской ОВА и директора ООО по факту растраты и присвоения бюджетных денег (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст.191 УК Украины).

Экс-заместитель председателя ОВА также ответит за организацию сделок (ч. 3 ст. 27 УК Украины), а директор ООО за легализацию доходов (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

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