Как сварить рис – казалось бы, очень простой вопрос, ответ на который знает любая хозяйка. Но есть способ, благодаря которому этот полезный злак станет еще вкуснее.
«Самый простой и крутой способ варки риса. Меня научили когда-то индусы, а я делюсь с вами», - рассказал известный повар Александр Огородников, показывая на своей странице Инстаграм, как сварить рис, чтобы он был еще вкуснее.
Как варить рис.
Повар посоветовал подготовить такие ингредиенты – 1.5 л воды, 2 ч.л. соли (без горки), 1 палочка корицы (по желанию), 2 лавровых (по желанию), 200 граммов риса, 2 ст.л. оливкового масла.
Ход приготовления риса – в кастрюлю налить воду, добавить соль, лавровый лист, корицу. Довести до кипения.
Засыпать в кастрюлю рис, перемешать. Через две минуты перемешать снова. Варить 10 минут.
Рис процедить через сито, вынуть лавровый лист и корицу.
Добавить оливковое масло.
Также повар ответил на вопрос о промывании риса перед приготовлением:
«Из пачки, можете разочек промыть, лишним не будет».
Как варить рис.
В свою очередь подписчики на страницу повара тоже решили поделиться своими советами, как сварить рис:
«Японцы рекомендуют промывать рис 5-7 раз для очищения!»,
«Мою рис до прозрачной воды»,
«А я никогда так не варю, и здесь в Португалии варят рис не так. Очень вкусный получается, и не паришься. Чуть маслица, поджарить лучок до золотистого цвета, по желанию морковь, бросаете стакан риса, помешаете и вливаете два стакана кипятка, лаврушка, соль, помешали и все. Не мешаем больше. Закипел, пять минут и на маленький огонь до испарения воды. Всё, приятного аппетита».
Как варить рис.
Еще один подписчик рассказал о результате варки риса по рецепту Огородникова:
«Сварил точь-в-точь по рецепту, который предоставил автор. Предварительно промыл. Рис был басмати. Сварился за 10 мин! Очень вкусный и рассыпчатый!... Автор спасибо еще раз за легкий и вкусный рецепт!».
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