Как сварить рис – известный повар поделился крутым советом, который узнал от граждан Индии.

Как сварить рис – казалось бы, очень простой вопрос, ответ на который знает любая хозяйка. Но есть способ, благодаря которому этот полезный злак станет еще вкуснее.

«Самый простой и крутой способ варки риса. Меня научили когда-то индусы, а я делюсь с вами», - рассказал известный повар Александр Огородников, показывая на своей странице Инстаграм, как сварить рис, чтобы он был еще вкуснее.

Как варить рис.

Повар посоветовал подготовить такие ингредиенты – 1.5 л воды, 2 ч.л. соли (без горки), 1 палочка корицы (по желанию), 2 лавровых (по желанию), 200 граммов риса, 2 ст.л. оливкового масла.

Ход приготовления риса – в кастрюлю налить воду, добавить соль, лавровый лист, корицу. Довести до кипения.

Засыпать в кастрюлю рис, перемешать. Через две минуты перемешать снова. Варить 10 минут.

Рис процедить через сито, вынуть лавровый лист и корицу.

Добавить оливковое масло.

Также повар ответил на вопрос о промывании риса перед приготовлением:

«Из пачки, можете разочек промыть, лишним не будет».

Как варить рис.

В свою очередь подписчики на страницу повара тоже решили поделиться своими советами, как сварить рис:

«Японцы рекомендуют промывать рис 5-7 раз для очищения!»,

«Мою рис до прозрачной воды»,

«А я никогда так не варю, и здесь в Португалии варят рис не так. Очень вкусный получается, и не паришься. Чуть маслица, поджарить лучок до золотистого цвета, по желанию морковь, бросаете стакан риса, помешаете и вливаете два стакана кипятка, лаврушка, соль, помешали и все. Не мешаем больше. Закипел, пять минут и на маленький огонь до испарения воды. Всё, приятного аппетита».

Как варить рис.

Еще один подписчик рассказал о результате варки риса по рецепту Огородникова:

«Сварил точь-в-точь по рецепту, который предоставил автор. Предварительно промыл. Рис был басмати. Сварился за 10 мин! Очень вкусный и рассыпчатый!... Автор спасибо еще раз за легкий и вкусный рецепт!».

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