Известная хореограф и звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева поделилась рецептом салата, который очень любит ее муж.

Илона Гвоздева рассказала, что этот салат у ее мужа самый любимый, пишет Politeka.net.

Звезда «Танцев со звездами» Илона Говздева отметила, что появилась на кухне, пока есть время.

«Решила приготовить любимый салат мужа с морепродуктами. Очень хорошо влияет на настроение и тело», - отметила Илона Гвоздева на своей странице в Инстаграм.

Илона Гвоздева показала, что для приготовления этого салата понадобятся красная рыба, консервированная кукуруза, креветки, свежий огурец, вареные яйца и красная икра.

Салат с морепродуктами.

Салат с морепродуктами действительно несет большую пользу. В частности, морепродукты являются источником незаменимых аминокислот, витаминов группы B и микроэлементов. В морских продуктах в большом количестве содержится йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы.

Кроме того, морепродукты богаты цинком, магнием, фосфором, железом и другими важными микроэлементами.

Морепродукты прекрасно сочетаются с помидорами, зеленью, оливками, листьями салата, чесноком, соевым соусом, лимонным соком, растительным маслом, авокадо и другими вкусными ингредиентами.

Илона Гвоздева отдала предпочтение красной рыбе, креветкам и красной икре. Но для салатов из морепродуктов также отлично подойдут морские коктейли, которые можно приобрести в замороженном виде.

Салат с морепродуктами.

В их составе моллюски, кальмары, осьминоги, а также креветки, крабы и омары.

Однако следует помнить важное правило – нельзя подвергать морские продукты повторной заморозке.

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