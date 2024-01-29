Сотрудники военкомата на суде подтвердили, что мужчина отказался от мобилизации, хотя получал повестки дважды.

В Винницкой области мужчина осужден за отказ от мобилизации. Отец троих детей отказался от мобилизации и обвинил ТЦК в давлении. Мужчина свою вину возразил на суде. Об этом говорится в приговоре Шаргородского районного суда Винницкой области.

По информации суда, в апреле 2023 года мужчина получил повестку, но отказался от службы в армии. На суде он не признал свою вину и не выражал раскаяния, утверждая, что имеет проблемы со здоровьем, но из-за конфликта с Территориальной военной комиссией (ТЦК) его не принимают на стационарное лечение.

Муж также заявил, что при первой повестке он имел право на отсрочку из-за воспитания троих детей, но когда одному из них исполнилось 18 лет, ему снова вручили повестку. Первоначально Лечебно-экспертная комиссия (ЛЭК) сочла его ограниченно годным к службе, но областная комиссия сочла его полностью годным.

Мужчина считает, что из-за давления ТЦК его не пустили бесплатно пройти МРТ, а также утверждает, что работники ТЦК не имеют права отправить его в воинскую часть из-за его здоровья.

Работники военкомата на суде подтвердили, что мужчина отказался от мобилизации. Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил три года лишения свободы. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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