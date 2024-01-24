Термобелье является неотъемлемой частью нашего гардероба, особенно в холодное время года, ведь она обеспечивает тепло и комфорт.

Однако часто возникает вопрос, как правильно ухаживать за этой особой тканью, чтобы она служила как можно дольше. Мы рассмотрим эффективный лайфхак, который позволит вам постирать термобелье, не рискуя его испортить.

Выбор правильного моющего средства для стирки термобелья:

Первым шагом к успешной стирке термобелья является выбор правильного моющего средства. Важно выбирать только те средства, которые предназначены для ухода за термоактивными тканями. Запрещается использовать средства с большим количеством химических компонентов или содержанием отбеливающих веществ, поскольку это может отрицательно сказаться на свойствах ткани.

Температурный режим стирки:

Одним из ключевых советов является выбор правильного температурного режима стирки. Термобелье не выдерживает высоких температур, поэтому лучше выбирать прохладную или теплую воду. Горячая вода может привести к повреждению волокон ткани и снизить ее теплоизоляционные свойства.

Использование деликатного режима стирки:

Еще одной важной рекомендацией является использование деликатного стирального режима в стиральной машине. Это позволит избежать интенсивного трения ткани друг о друга, обеспечивая бережную стирку.

Избегание использования кондиционера:

Хотя кондиционер может казаться необходимым для многих видов тканей, для термобелья лучше избегать его. Он может оставлять остатки на ткани, ухудшая ее свойства. Для мягкости и комфорта лучше использовать специальные мячики для сушки.

Сушка на воздухе:

Последним, но не менее важным является способ сушки термобелья. Запрещено использовать сушилку для белья или высушитель, поскольку это может привести к сокращению ткани и потере ее теплоизоляционных качеств. Лучше выбрать сушку на воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

Читайте также:

Как почистить пуховик без стирки: попробуйте эти народные средства

Как уберечь от неприятного запаха полотенца и коврики в ванной: важные советы

Как почистить унитаз без вантуза: с этим способом справитесь мгновенно