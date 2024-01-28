Так, в сети появилось требование отменить оплату жилья депутатам из государственного бюджета.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

"В настоящее время, согласно нормам действующего законодательства, Народные депутаты Украины получают средства на аренду жилья, если они проживают в 30 километрах от пределов города Киева. Это предусмотрено статьей 35 Закона Украины О статусе народного депутата Украины", - говорится в обращении.

Также автор петиции Колоток Вадим добавил, что следует пересмотреть законопроект о статусе народного депутата Украины.

"Эти расходы значительны для государственного бюджета Украины. Особенно в период действия военного положения.

Президент Украины в соответствии с пунктом 31 статьи 106 Конституции осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией Украины. К таким полномочиям согласно статье 93 Конституции Украины относится право законодательной инициативы.

Поэтому просим Президента Украины инициировать законопроект, которым предусмотреть исключение статьи 35 Закона Украины О статусе народного депутата Украины (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1993, № 3, ст. 17)", - резюмировал автор обращения к президенту.

Дата обнародования 22 января 2024 года, по состоянию на 23 января петиция набрала 290

голосов из 25000 необходимых.

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