Мобилизация в Украине, в сети предлагают призвать бывших и нынешних заключенных.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому появилось требование призвать бывших и нынешних заключенных.

Петиция зарегистрирована на сайте президента.

Как считает автор петиции, следует создать законопроект по мобилизации в Украине некоторых заключенных.

"Просим господина Президента создать законопроект по мобилизации бывших заключенных и мобилизации заключенных сидящих в тюрьме за преступления совершенные не против государства (оставить категорию заключенных не пригодных к мобилизации только осужденных за гос. измену, осужденных за посягательство на территориальную целостность, дезертирство и отказ от прохождения службы) мобилизационный потенциал 65 тысяч заключенных это огромные силы, необходимые на фронте.

Не говоря о сидящих в тюрьме хочет воевать, но не может это сделать из-за своего прошлого", - говорится в обращении автора петиции Германа Дениса.

По состоянию на 23 января петиция набрала 1116 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

К слову, мобилизация в Украине продолжается, тем временем в новом законопроекте о призыве депутаты предлагают отменить отсрочку для некоторых категорий граждан, в том числе для лиц с инвалидностью III группы.

На сайте президента появилась петиция с требованием оставить отсрочку в разгаре мобилизации в Украине людям с инвалидностью 3 группы.

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