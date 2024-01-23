Мобилизация в Украине продолжается, между тем украинцы предлагают определенные изменения, касающиеся призыва.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому украинцы отметили важность освобождения от призыва инженеров и других работников военно-промышленного комплекса.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

"Оборонная промышленность Украины столкнулась с жестким кадровым дефицитом, преодолеть который можно демобилизацией инженеров, которые до войны работали на оборонных предприятиях или имеют соответствующее образование и опыт и могут быть привлечены к ВПК", - говорится в обращении.

Автор петиции Тимошенко-Лысовая Яна добавила, что мобилизованные работники ВПК – это были люди, занимавшиеся разработкой и испытанием техники.

"Сейчас не хватает конструкторов, разработчиков с опытом проектирования бронеавтомобилей, боеприпасов. На рынке мало опытных людей из оборонной отрасли. Поэтому целесообразно предоставить право демобилизации инженерам-конструкторам, разработчикам, сварщикам", - считает автор обращения.

Также в петиции к президенту во время мобилизации в Украине говорится, что освобождение от военной службы мобилизованных инженеров и других работников военно-промышленного комплекса будет способствовать развитию оборонной промышленности и обеспечению национальной безопасности Украины.

По словам автора обращения, развитие собственной оборонной промышленности способно уменьшить зависимость страны от импортных оборонных систем, обеспечивая самостоятельность и независимость в обеспечении национальной безопасности, особенно в разгар мобилизации в Украине.

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