Глава Нацполиции рассказал о мобилизации полицейских в Украине.

Так, глава Нацполиции заявил, что в Украине сложилась аномальная ситуация как для воюющей страны.

Как отметил глава НПУ Иван Выговский, удается удерживать криминогенную ситуацию под контролем и обеспечивать украинцам внутреннюю безопасность и правопорядок.

Выговский добавил, что если мобилизовать полицейских в Украине, может возникнуть проблема с комплектацией, которая скажется на криминогенной ситуации.

Глава Нацполиции также рассказал, что в первые дни полномасштабной войны отпустили всех, кто решил вступить в ВСУ, потому что нет механизма перевода в военную службу, возможно было сделать это только из-за увольнения из полиции.

Украинцы в комментариях отреагировали на мобилизацию полицейских в Украине и заявление главы Нацполиции:

"Можно поменять местами… с фронта ребят в полицию и наоборот",

"Пусть ребята с фронта их заменят",

"Ой! На блок поста могут и военные вернувшиеся постоять или пенсионеры полицейские",

"Какой бред! Здоровые мордатые ребята ходят по городу пьют кофе ездят на шикарных машинах! Некоторые уже и забыли что присягали украинскому народу! А совесть их не мучает? Спят хорошо!".

Источник: РБК-Украина.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: возникло требование оставить отсрочку людям с инвалидностью определенной группы.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.