Так, глава Нацполиции заявил, что в Украине сложилась аномальная ситуация как для воюющей страны.
Как отметил глава НПУ Иван Выговский, удается удерживать криминогенную ситуацию под контролем и обеспечивать украинцам внутреннюю безопасность и правопорядок.
Выговский добавил, что если мобилизовать полицейских в Украине, может возникнуть проблема с комплектацией, которая скажется на криминогенной ситуации.
Глава Нацполиции также рассказал, что в первые дни полномасштабной войны отпустили всех, кто решил вступить в ВСУ, потому что нет механизма перевода в военную службу, возможно было сделать это только из-за увольнения из полиции.
Украинцы в комментариях отреагировали на мобилизацию полицейских в Украине и заявление главы Нацполиции:
"Можно поменять местами… с фронта ребят в полицию и наоборот",
"Пусть ребята с фронта их заменят",
"Ой! На блок поста могут и военные вернувшиеся постоять или пенсионеры полицейские",
"Какой бред! Здоровые мордатые ребята ходят по городу пьют кофе ездят на шикарных машинах! Некоторые уже и забыли что присягали украинскому народу! А совесть их не мучает? Спят хорошо!".
Источник: РБК-Украина.
Последние новости Украины:
Мобилизация в Украине: возникло требование оставить отсрочку людям с инвалидностью определенной группы.
Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.