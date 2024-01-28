Со сменой сезонов приходит время не только менять гардероб, но и заботиться о хранении пуховиков, шуб и других объемных курток.

Если вы хотите, чтобы ваши куртки, пуховики и шубы служили как можно дольше и оставались в идеальном состоянии, следует соблюдать несколько эффективных советов.

Чистка перед хранением

Первым и важнейшим шагом в уходе за пуховиками и объемными куртками является их чистка перед хранением. Удалите любые пятна или грязь во избежание их фиксации во время хранения. Важно также удалить все украшения или дополнительные элементы, которые могут оставить следы или раздражать материал.

Храните куртки, пуховики и шубы в темном и сухом месте

Во избежание потери цветовой стойкости и других повреждений материала храните пуховики и куртки в темном месте, где они не будут подвергаться прямому солнечному свету. Кроме того, выберите сухое место, поскольку влага может привести к формированию пятен и неприятному запаху.

Используйте дышащие материалы для упаковки.

При хранении используйте специальные сумки или чехлы из дышащих материалов. Это позволит курткам, пуховикам и шубам "дышать" и предотвращает образование влаги внутри, что может привести к плесени и неприятному запаху.

Избегайте тяжелых нагрузок

Не нагружайте куртки, пуховики и шубы тяжелыми предметами. Они могут потерять свою форму, если их сжимают тяжелые объекты. Храните их так, чтобы они не теряли свою объемность и эффект.

Регулярно проветривайте

Чтобы избежать образования неприятного запаха, регулярно проветривайте ваши пуховики и куртки. Высушите их на свежем воздухе, удачный вентиляционный процесс будет способствовать выветриванию любых запахов.

Читайте также:

Чем мыть пол, чтобы удалить запах кошачьей мочи: хлорка не поможет

Как вымыть посуду до блеска без химии: один французский лайфхак облегчит вашу уборку

Как почистить унитаз без вантуза: с этим способом справитесь мгновенно