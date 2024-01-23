Во время сильных снегопадов многие люди остаются в безопасности и тепле в домах, пока плохая погода не прояснится.

Однако, если у вас нет каменной соли для растапливания льда, который обязательно образуется на подъездной дорожке и пешеходной дорожке, вы можете попытаться очистить снег в нескольких точках, чтобы предотвратить образование слоя льда.

Коврики для плавления снега

Одним из наиболее пассивных методов борьбы со льдом на открытом воздухе является использование ковриков для растапливания снега . Эти инновационные устройства эффективно устраняют необходимость использования каменной соли или даже лопаты, в некоторых случаях. Их можно положить вдоль пешеходной дорожки или крыльца и подключить к электросети, после чего тепло, выделяемое матами, растопит лед и снег на них. Первоначальная стоимость покупки и установки системы для плавления снега намного выше, чем покупка мешка каменной соли, особенно если вы устанавливаете нагревательные маты на всей подъездной дорожке , но это может стоить затрат, если вы никогда не хотите беспокоиться о уборке лопатой.

2. Удобрения

Поиск альтернативы каменной соли – это не только вопрос эффективности. Иногда лучшее решение — это удобное решение, например, продукт, который, возможно, уже есть у вас в гараже или сарае. Удобрения действуют не так быстро, как каменная соль, но выбирайте удобрения с высоким процентом азота — первое число из трех, обычно указанных на упаковке удобрений. Ингредиенты удобрений, такие как сульфат аммония, хлорид калия или мочевина , содержат большое количество азота и эффективно растапливают лед. Подобно каменной соли, молекулы этих химикатов снижают температуру плавления льда, но при этом не повреждают тротуар и двор.

3. Кофейная гуща

Кофейную гущу часто выбрасывают или компостируют после приготовления кофе, но этот органический мусор — отличный способ растопить лед на подъездной дорожке и на крыльце. Кофейная гуща содержит азот, который снижает температуру плавления льда. Кроме того, темный цвет кофейной гущи поглощает солнечный свет лучше, чем белый снег или чистый лед, что незначительно помогает увеличить скорость таяния льда.

4. Медицинский спирт

Изопропиловый спирт полезен не только для чистки: его также можно вылить на лед, чтобы расчистить подъездную дорогу или дорожку. Однако просто вылить целую бутылку медицинского спирта было бы дорого и неэффективно. Чтобы очистить значительную площадь, смешайте бутылку изопропилового спирта с 1 чайной ложкой концентрированного средства для мытья посуды и горячей водой, чтобы получить более экономичный домашний раствор для растапливания льда. Обязательно удалите лишнюю воду после заливки лопатой, так как она может снова замерзнуть и образовать новый лед, если оставить ее стоять.

5. Сок сахарной свеклы

Удивительным веществом, способным плавить лед, является сок сахарной свеклы. Химический состав свекольного сока, который можно найти в Интернете и магазинах в жидкой или порошкообразной форме, снижает температуру плавления льда и снега аналогично каменной соли. Этот нетрадиционный вариант не только эффективен для растапливания льда, но также безопасен для бетона, асфальта, растений, автомобилей и домашних животных. Однако будьте осторожны: красновато-фиолетовый цвет свекольного сока потенциально может испачкать бетон. Чтобы избежать такого эффекта, по возможности убирайте свекольный сок сразу, как только растает лед.

6. Уксус

Уксусная кислота в уксусе — это химическое соединение, которое снижает температуру плавления льда, но оно не растапливает лед так хорошо, как каменная соль и некоторые из вышеперечисленных альтернатив. Как и изопропиловый спирт, уксус технически можно использовать сам по себе, но лучшие результаты дает смесь равных частей уксуса и горячей воды. Этот раствор может быстро растопить твердые листы льда, после чего их можно будет разбить лопатой. Как и в случае с алкоголем, позаботьтесь о том, чтобы смыть образующуюся воду с подъездной дорожки, дорожки или крыльца, чтобы предотвратить ее повторное замерзание.

Источник: bobvila.

Читайте также:

Как использовать новогоднюю елку после праздников с пользой: интересные и важные советы

Как быстро сделать раковину чистой: будет сиять как новая

Как яичная скорлупа может оказаться полезной для вас: этого вы еще не знали