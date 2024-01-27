Мужчину из Хмельницкой области осудили за то, что после получения повестки на военный призыв он выбрал путь уклонения от мобилизации, указывая на свое участие в церкви "Свидетели Иеговы". Об этом идет речь в приговоре Дунаевского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, он был признан годным к прохождению военной службы. Датой попытки вручения повестки, предусматривавшей направление его в воинскую часть, стало 6 мая 2023 г., но он отказался от этого решительно.

На суде мужчина подтвердил все сказанное и добавил, что он решительно отказывается служить в армии из-за своих религиозных убеждений. Он осознает, что из-за обстоятельств широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины объявлена ​​всеобщая мобилизация на территории страны.

Тем не менее, он категорически отказывается исполнять военный призыв и отправляться в воинскую часть. Мужчина регулярно посещает собрание религиозной организации "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине", и его религиозные убеждения делают его категоричным в отказе от призыва к военной службе по мобилизации.

На суде свидетель объяснил, что он является прихожанином "Свидетелей Иеговы". Осужденный начал посещать их церковь с мая 2023 года, однако не принадлежит к прихожанам этой религиозной организации.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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