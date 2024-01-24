Мобилизация в Украине продолжается, тем временем командир одного из батальонов призвал снизить призывной возраст до 22 лет.

Мобилизация в Украине продолжается, командир одного из батальонов 3 ОШБр с позывным "Бот" считает, что призывной возраст нужно снижать.

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Бот" прокомментировал вероятное снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, о котором говорилось в отозванном и отправленном на доработку законопроекте о мобилизации в Украине.

По словам командира данное снижение мобилизационного возраста - не достаточно.

"Вообще смешно. 25 лет это что? Это взрослый мужик, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 нужно снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", – заявил командир одного из батальонов 3 ОШБр.

Также командир назвал главную проблему мобилизации в Украине.

По его словам, во время мобилизации в Украине у ТЦК нет диалога с обществом, он привел пример 3 штурмовой бригады, где есть коммуникация с людьми и с рекрутами общаются.

Люди приходят и идут на обучение, где их всему учат.

В комментариях украинцы высказали свои мнения по поводу предложения командира:

"Полностью согласен с командиром. Мы ветераны уже не сможем выполнять задачи, которые смогут выполнять 22+. Единственное мы можем научить и подсказать",

"Можно снизить хоть и до 18-ти. Но люди не идут не потому, что боятся, что ничего не знают и не умеют, а потому что видят ситуацию в государстве...",

"А кто же будет рождаемость поднимать в Украине, если всю молодежь забрать на войну".

Источник: Рандеву с Яниной Соколовой.

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