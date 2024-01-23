Некоторым пенсионерам могут заблокировать пенсионные карточки, что оставит людей без денег для существования.

Некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты, если они получают пенсию на карту, но не снимают с нее никакой суммы в течение длительного периода. Об этом рассказала в эфире общенационального марафона заместитель председателя Минсоцполитики Дарья Марчак.

Пенсионный фонд прекращает начисление средств на счета, остающиеся бездейственными в течение 6 месяцев. Эта практика также касается выплат через "Укрпочту" – если в течение полугода пенсионер не обращается за получением пенсии, дальнейшие начисления блокируются.

Указанная норма существует в течение многих лет и действует согласно законодательству. Прекращение начисления не означает, что у пенсионера отбирают пенсию; вместо этого, средства аккумулируются на счетах Пенсионного фонда, не перечисляясь на карточку получателя.

"На самом деле механизм работает уже давно, много лет. И это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий», – объяснила ранее заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

В то же время, прекращение начисления не означает, что у такого украинца отбирают пенсию. В таком случае: пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда; однако не перечисляется на карту человека.

Такую приостановку можно восстановить, пройдя физическую идентификацию через видеосвязь с сотрудником ПФУ, идентификацию в электронном кабинете ПФУ с помощью "Действие. Подпись, или отправив письмо в Пенсионный фонд. Пенсионерам, которые находятся за границей, рекомендуется решить этот вопрос через украинские консульства.

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