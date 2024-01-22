Мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать, за что и в каких случаях наказывают уклонистов.

Мобилизация в Украине продолжается, адвокат рассказала о нюансах призыва.

О том, при каких условиях человек считается уклоняющимся и за что будет нести ответственность, рассказала адвокат Марина Бекало.

Так, например, за нарушение правил военного учета во время мобилизации в Украине, речь идет о пребывании на военном учете по месту жительства или изменении учетных данных и несообщении об этом ТЦК - предусмотрен административный штраф в размере 510-850 гривен.

За неявку по повестке в разгар мобилизации в Украине, например, для прохождения ВЛК или обновления учетных данных, или отказ от повестки или ВЛК, квалифицируется уже по ст. 210-1 КУоАП, за это в особый период предусмотрен админштраф в размере 3400-5100 гривен.

За уклонение от призыва уже после прохождения ВЛК без уважительных причин могут быть уголовные последствия, так как квалифицируются как уклонение от военной службы по ст. 336 УК и наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Источник: ТСН.

К слову, мобилизация в Украине продолжается, между тем военный заявил, что призыв нардепов вдохновит украинцев в армию.

Экс-командир полка Азов, майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады поделился мнениями о призыве народных избранников.

По словам Максима Жорина, вступление в ВСУ публичных людей во время мобилизации в Украине, политической элиты, в частности, нардепов - стало бы превосходной мотивацией для простых украинцев.

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