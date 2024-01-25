В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом дешевого, но очень вкусного блюда.
"Мастер Шеф" Клопотенко вместе с блогером Полиной Майко показал, как приготовить тушеные рубцы (желудки) с картофелем и сливками.
Для приготовления этого блюда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- говяжий желудок – 500 г
- приправы (лавровый лист, перец, соль)
- лук – один средний
- морковь – одна средняя
- чеснок - 2 зубчика
- сливки жирностью 33% – 100 мл
- картофель – 5 шт.
- растительное масло – 3 ст. л.
Желудки чистим, заливаем водой и варим сначала 10 минут. После этого сливаем воду. Заливаем желудки чистой водой, добавляем очищенные морковь и лук (разрезанный пополам), приправы и варим еще два с половиной часа.
Картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко чистит, нарезает тонкими кружочками и обжаривает на смеси сливочного и растительного масла.
Отваренный говяжий желудок достаем из воды, нарезаем тоненькими кусочками и отправляем в сковороду к картофелю, добавляем сливки, приправы по вкусу и тушим блюдо еще в течение 3-5 минут.
Готовые рубцы с картошкой посыпаем нарезанной зеленью – и можно подавать.
Кроме того, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обсудил с Полиной Майко украинские срамные слова: Вы знаете, что у наших предков означало «зажарить карася на сковородке»? Вот посмотрите видео до конца и узнаете".
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