В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом дешевого, но очень вкусного блюда.

"Мастер Шеф" Клопотенко вместе с блогером Полиной Майко показал, как приготовить тушеные рубцы (желудки) с картофелем и сливками.

Для приготовления этого блюда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

говяжий желудок – 500 г

приправы (лавровый лист, перец, соль)

лук – один средний

морковь – одна средняя

чеснок - 2 зубчика

сливки жирностью 33% – 100 мл

картофель – 5 шт.

растительное масло – 3 ст. л.

Желудки чистим, заливаем водой и варим сначала 10 минут. После этого сливаем воду. Заливаем желудки чистой водой, добавляем очищенные морковь и лук (разрезанный пополам), приправы и варим еще два с половиной часа.

Картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко чистит, нарезает тонкими кружочками и обжаривает на смеси сливочного и растительного масла.

Отваренный говяжий желудок достаем из воды, нарезаем тоненькими кусочками и отправляем в сковороду к картофелю, добавляем сливки, приправы по вкусу и тушим блюдо еще в течение 3-5 минут.

Готовые рубцы с картошкой посыпаем нарезанной зеленью – и можно подавать.

Кроме того, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обсудил с Полиной Майко украинские срамные слова: Вы знаете, что у наших предков означало «зажарить карася на сковородке»? Вот посмотрите видео до конца и узнаете".

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