Томатная паста – неотъемлемая составляющая многих блюд, придающая аромату и вкусу, однако, когда вы открываете банку томатной пасты и используете ее лишь частично, сохранение остаточной части может стать вызовом.

Один из способов избежать плесени и сохранить свою томатную пасту свежей – использовать простой лайфхак. Давайте узнаем, как это сделать.

Отделите томатную пасту от воздуха

Окисление является главной причиной плесени на томатной пасте. Воздух способствует этому процессу, поэтому главной целью является отделение томатной пасты от воздуха. После использования части пасты в банке, помогите сохранить ее свежесть, заперев банку тесно.

Используйте масло

Масло - отличный антиоксидант и барьер для воздуха. После того как вы открыли томатную пасту, добавьте небольшое количество растительного масла (например оливковой) поверхности пасты. Распределите масло равномерно, чтобы создать защитный слой, предотвращающий доступ воздуха к томатной пасте.

Храните в холодильнике

Томатная паста лучше хранится в холодильнике. Низкая температура помогает замедлить процесс окисления и сохраняет свежесть пасты на длительный срок. Убедитесь, что банка хорошо закрыта, и храните ее в дверях холодильника или на нижней полке.

Используйте контейнер для хранения пищи

Если удалили томатную пасту из оригинальной упаковки, перенесите ее в контейнер для хранения пищи с герметичным хрусталем. Это поможет продлить срок годности продукта и оградит от загрязнений или запахов, которые могут храниться в холодильнике.

Читайте также:

Как удалить ржавчину на унитазе: легкие и действенные методы

Как яичная скорлупа может оказаться полезной для вас: этого вы еще не знали

Как отмыть стеклокерамическую плиту, если на нее сбежало молоко: полезные советы хозяйкам