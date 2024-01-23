На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простую, но вкусную закуску.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт картофельных шариков с рыбой, которые хорошо подойдут к столу в качестве легкой закуски. Хрустящая корочка и мягкая начинка хорошо сочетаются, подмечает "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

400 г картофеля (4-5 шт.)

150 г тунца

50 г яйца (1 шт.)

40 г твердого сыра

25 г муки (1 ст. л. с горкой)

Соль (по вкусу)

Дополнительно:

50 г яйца (1 шт.)

50 г панировочных сухарей

Приготовление:

Подготовка панировочных сухарей:

Нарежьте тостовой хлеб небольшими кусочками и подсушите в духовке или микроволновке, делится "Мастер Шеф" Глинская. Остывшиеся сухари перемелите в блендере или натрите на терке.

Приготовление картофельных шариков с тунцом:

Сварите картошку до готовности, слейте воду и приготовьте пюре.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, оставьте пюре остывать до полной комнатной температуры.

Тертый на мелкой терке холодный картофель добавьте тунец, яйцо, тертый сыр, муку и хорошо перемешайте.

При необходимости посолите по вкусу.

Формируйте из теста небольшие шарики.

Обсыпка и выпекание:

Обмакните шарики в яйцо, затем обваливайте их в приготовленных панировочных сухарях, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Выложите шарики на противень с пергаментом.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

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