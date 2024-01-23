На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт картофельных шариков с рыбой, которые хорошо подойдут к столу в качестве легкой закуски. Хрустящая корочка и мягкая начинка хорошо сочетаются, подмечает "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
- 400 г картофеля (4-5 шт.)
- 150 г тунца
- 50 г яйца (1 шт.)
- 40 г твердого сыра
- 25 г муки (1 ст. л. с горкой)
- Соль (по вкусу)
Дополнительно:
- 50 г яйца (1 шт.)
- 50 г панировочных сухарей
Приготовление:
Подготовка панировочных сухарей:
Нарежьте тостовой хлеб небольшими кусочками и подсушите в духовке или микроволновке, делится "Мастер Шеф" Глинская. Остывшиеся сухари перемелите в блендере или натрите на терке.
Приготовление картофельных шариков с тунцом:
Сварите картошку до готовности, слейте воду и приготовьте пюре.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, оставьте пюре остывать до полной комнатной температуры.
Тертый на мелкой терке холодный картофель добавьте тунец, яйцо, тертый сыр, муку и хорошо перемешайте.
При необходимости посолите по вкусу.
Формируйте из теста небольшие шарики.
Обсыпка и выпекание:
Обмакните шарики в яйцо, затем обваливайте их в приготовленных панировочных сухарях, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Выложите шарики на противень с пергаментом.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
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