Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 21 января с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Что принесет вашему знаку зодиака чтение Таро по одной карте? Читай дальше.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 21 января.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Отшельник.
Иногда вам просто нужно время для себя, Овен, и с картой Таро Отшельник это знак отступить от жизненного шума.
Не позволяйте отвлекающим факторам взять над вами верх. Успокойтесь и настройтесь на свой внутренний голос.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Королева Кубков.
Твои инстинкты острее, чем ты думаешь, Телец. Неуверенность в себе может заставить вас подвергнуть сомнению все, во что вы верите.
Но помните, что это почти всегда часть процесса, когда вам нужно принять важное решение. научитесь доверять себе, и вы увидите, как здорово верить в свои догадки.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Мир
Когда вам суждено совершать великие дела, жизнь забавно бросает вам вызовы.
Вы проходите через несколько испытаний характера, и это может быть тяжело для вашего духа, но правда в том, что как только вы преодолеете все эмоциональные невзгоды, вы засияете, как настоящая звезда, которой вы и являетесь.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Шестерка Жезлов.
Возможно, ваши добрые дела не всегда заметны, но сегодня вы в центре внимания. Кажется, ты тот, кого все ценят.
Даже если друзья или родственники не склонны говорить «спасибо» вслух, они выражают свою признательность разными способами, и это прекрасное чувство.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Шестерка Пентаклей.
Уделите время людям, которые видят в вас хорошее. Вы вырастете как личность, и они тоже.
На самом деле, кто-то увидит, какую ценность вы добавляете в его жизнь, и захочет вкладывать больше времени и энергии в ваши отношения.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Паж Пентаклей.
То, что было трудным началом, теперь переросло в действительно хорошее начало.
Пришло время разобраться с проблемой, которая вбила клин между вами и вашей мечтой.
Но теперь вы можете найти необходимое решение проблемы и заложить прочную основу, которая будет продвигать ваши проекты вперед.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Король Жезлов.
Нехорошо быть человеком, который неуравновешен, но есть определенные области вашей жизни, которые находятся в крайности. Вам нужно расслабиться. Вернитесь к своему графику.
Начните больше ничего не говорить, и когда почувствуете, что у вас слишком много дел, нажмите кнопку перезапуска и установите строгий график.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.
Красный флаг — это больше, чем предупреждающий знак, это также сигнал о том, что у кого-то, возможно, нет твердых границ в жизни.
Возможно, вам не захочется доверяться такому типу людей, поскольку вполне возможно, что то, что вы им расскажете, может просочиться другим людям, и вы не хотите знать о своем бизнесе.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.
Вы не уделяете себе времени и внимания, которых заслуживаете, и в результате вы устали и готовы что-то изменить.
Запланируйте выходной. Переживите эту неделю, а затем отдохните. Ты этого заслуживаешь, Стрелец.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.
Смешанные сигналы и плохой язык тела могут привести к недопониманию.
Итак, когда вы чувствуете, что ваша точка зрения неясна, не пытайтесь просто работать усерднее, задавайте вопросы. Убедитесь, что вас слышат. Ничего не предполагай, Козерог.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Паж Мечей.
Вы сможете решить любую проблему, которая встанет на вашем пути.
Поначалу ваша ситуация может показаться подавляющей и трудной, но правда в том, что у вас есть все шансы добиться успеха, Водолей.
Поверьте, что у вас есть все необходимое, чтобы добраться туда, где вам нужно.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Паж Жезлов
Вам нужны объятия друга.
Когда вы чувствуете, что вы единственный, кто несет мир на своих плечах, скажите что-нибудь другу или члену семьи, который может любить вас и ободрять ваше сердце.
Источник: yourtango.
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