Расклад Таро на одну карту на 21 января, мы должны построить ту жизнь, которой хотим жить.

Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 21 января с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение Таро по одной карте? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 21 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Отшельник.

Иногда вам просто нужно время для себя, Овен, и с картой Таро Отшельник это знак отступить от жизненного шума.

Не позволяйте отвлекающим факторам взять над вами верх. Успокойтесь и настройтесь на свой внутренний голос.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Королева Кубков.

Твои инстинкты острее, чем ты думаешь, Телец. Неуверенность в себе может заставить вас подвергнуть сомнению все, во что вы верите.

Но помните, что это почти всегда часть процесса, когда вам нужно принять важное решение. научитесь доверять себе, и вы увидите, как здорово верить в свои догадки.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Мир

Когда вам суждено совершать великие дела, жизнь забавно бросает вам вызовы.

Вы проходите через несколько испытаний характера, и это может быть тяжело для вашего духа, но правда в том, что как только вы преодолеете все эмоциональные невзгоды, вы засияете, как настоящая звезда, которой вы и являетесь.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Возможно, ваши добрые дела не всегда заметны, но сегодня вы в центре внимания. Кажется, ты тот, кого все ценят.

Даже если друзья или родственники не склонны говорить «спасибо» вслух, они выражают свою признательность разными способами, и это прекрасное чувство.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Уделите время людям, которые видят в вас хорошее. Вы вырастете как личность, и они тоже.

На самом деле, кто-то увидит, какую ценность вы добавляете в его жизнь, и захочет вкладывать больше времени и энергии в ваши отношения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

То, что было трудным началом, теперь переросло в действительно хорошее начало.

Пришло время разобраться с проблемой, которая вбила клин между вами и вашей мечтой.

Но теперь вы можете найти необходимое решение проблемы и заложить прочную основу, которая будет продвигать ваши проекты вперед.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Жезлов.

Нехорошо быть человеком, который неуравновешен, но есть определенные области вашей жизни, которые находятся в крайности. Вам нужно расслабиться. Вернитесь к своему графику.

Начните больше ничего не говорить, и когда почувствуете, что у вас слишком много дел, нажмите кнопку перезапуска и установите строгий график.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.

Красный флаг — это больше, чем предупреждающий знак, это также сигнал о том, что у кого-то, возможно, нет твердых границ в жизни.

Возможно, вам не захочется доверяться такому типу людей, поскольку вполне возможно, что то, что вы им расскажете, может просочиться другим людям, и вы не хотите знать о своем бизнесе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Вы не уделяете себе времени и внимания, которых заслуживаете, и в результате вы устали и готовы что-то изменить.

Запланируйте выходной. Переживите эту неделю, а затем отдохните. Ты этого заслуживаешь, Стрелец.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Смешанные сигналы и плохой язык тела могут привести к недопониманию.

Итак, когда вы чувствуете, что ваша точка зрения неясна, не пытайтесь просто работать усерднее, задавайте вопросы. Убедитесь, что вас слышат. Ничего не предполагай, Козерог.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Паж Мечей.

Вы сможете решить любую проблему, которая встанет на вашем пути.

Поначалу ваша ситуация может показаться подавляющей и трудной, но правда в том, что у вас есть все шансы добиться успеха, Водолей.

Поверьте, что у вас есть все необходимое, чтобы добраться туда, где вам нужно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вам нужны объятия друга.

Когда вы чувствуете, что вы единственный, кто несет мир на своих плечах, скажите что-нибудь другу или члену семьи, который может любить вас и ободрять ваше сердце.

Источник: yourtango.

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