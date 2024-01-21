Мобилизация в Украине продолжается, между тем военный заявил, что призыв нардепов вдохновит украинцев присоединяться к армии.

Мобилизация в Украине продолжается, экс-командир полка Азов, майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады поделился мнениями о призыве народных избранников.

По словам Максима Жорина, вступление в ВСУ публичных людей во время мобилизации в Украине, политической элиты, в частности, нардепов - стало бы прекрасной мотивацией для простых украинцев.

"Чтобы вдохновить общество, было бы правильно, чтобы в армию пошли те, кто считает себя условной элитой. Я далеко не всех их такими считаю, но они так себе накрутили и считают себя такими. Публичные люди, известные народные депутаты, не народные депутаты, все те, кого люди видят перед собой. Они могли пойти в армию в пример или чтобы пошли их дети», – заявил майор ВСУ.

Военный добавил, что вряд ли нардепы придут к осознанному решению, поэтому следует определить, кто из них на своей должности не приносит пользу государству.

В комментариях большинство украинцев поддержали предложение Максима Жорина о призыве нардепов во время мобилизации в Украине:

"Если они за два года не догадались, то теперь тем более не пойдут, а их детки уже давно за границей. У нас более одного миллиона госслужащих почему какая-то часть из них не на фронте?",

"Пусть воюют за свои заводы фабрики присвоившие у государства",

"Ваши слова и богу в уши",

"Да так и должно быть. В Израиле на следующий день было объявлено состояние войны. Чиновники министры и их дети вместе с народом встали на защиту своей страны. Личным примером поддерживали людей".

Источник: Факты.

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