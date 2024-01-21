Независимо от того, готовите ли вы ежедневно или только в особые или выходные дни, основные советы по отмыванию духовки могут сохранить вашу кухню в идеальном состоянии.

Чистота в кухне — ключ к здоровью и приятному приготовлению пищи. Однако порой старые пятна на духовом шкафу могут стать задачей, требующей особого внимания и эффективных методов удаления. Вот несколько действенных советов, которые вам в этом помогут.

Регулярная уборка

Первым и ключевым шагом к чистоте духовки является регулярная уборка. Попытайтесь вытирать духовку после каждого использования, особенно если вы работали с жиром или приготовляли пищу, которая может оставлять пятна. Чтобы предотвратить накопление грязи, следует использовать мягкую губку или тряпку и чистящее средство, которое подходит для вашей духовки.

Специальные средства для отмывания

На рынке существует множество специальных средств для отмывания духовок. Они имеют мощные формулы, помогающие удалять жир и старые пятна. Приобретите качественное средство, применяйте его в соответствии с инструкциями и оставьте на время для лучшего эффекта перед очисткой.

Сода и уксус

Для естественных и бюджетных методов отмывания духовки используйте смесь соды и уксуса. Смешайте их в пасту и нанесите на загрязненные места. Оставьте на несколько часов или даже на ночь, а затем протрите губкой или тряпкой. Этот метод позволяет эффективно расщепить жир и отмыть старые пятна.

Парафин

Если на поверхности духового шкафа есть пятна от воска или жира, вам может помочь парафин. Растопите парафин и нанесите тонким слоем на загрязненные места. После застывания парафина, его можно легко отшелушить, удаляя при этом и пятна.

Использование пароварки

Еще одним интересным методом является использование пароварки для отмывания. Наполните пароварку водой, добавьте несколько ложек соды или уксуса, включите пароварку и прокипятите воду. Затем протрите духовку влажной губкой или тряпкой.

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