На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусной закуски, которая хорошо подходит для застолья с близкими. По словам "Мастер Шефа", нужно готовить с достаточным количеством масла, чтобы не испортить лук.
Ингредиенты:
- 1 кг лука
Для пивного кляра:
- 230 г муки (7,5 ст. л. с горкой)
- 1 ч. л. соли
- 370 мл светлого пива
- 8 г разрыхлителя (2 ч. л.)
Дополнительно:
- 50 г муки (2,5 ст. л. без горки)
- Растительное рафинированное масло для фритюра
Подготовка лука:
Очистите и нарежьте лук кольцами шириной 1,5 см, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Разложите кольца в холодную воду.
Оставьте лук в воде на 5-10 минут, чтобы избавиться от горечи.
Выложите кольца на бумажное полотенце и подсушите.
Приготовление пивного кляра:
Смешайте муку, разрыхлитель и соль, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте светлое пиво и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков.
Приготовление луковых колец в пивном кляре:
Обсыпьте кольца в муке, затем обмакните их в пивной кляр и обжаривайте в разогретом масле.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, жарьте до получения золотистой корочки.
Выложите готовые кольца на бумажное полотенце.
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