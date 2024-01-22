На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт идеальной луковой закуски.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусной закуски, которая хорошо подходит для застолья с близкими. По словам "Мастер Шефа", нужно готовить с достаточным количеством масла, чтобы не испортить лук.

Ингредиенты:

1 кг лука

Для пивного кляра:

230 г муки (7,5 ст. л. с горкой)

1 ч. л. соли

370 мл светлого пива

8 г разрыхлителя (2 ч. л.)

Дополнительно:

50 г муки (2,5 ст. л. без горки)

Растительное рафинированное масло для фритюра

Подготовка лука:

Очистите и нарежьте лук кольцами шириной 1,5 см, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Разложите кольца в холодную воду.

Оставьте лук в воде на 5-10 минут, чтобы избавиться от горечи.

Выложите кольца на бумажное полотенце и подсушите.

Приготовление пивного кляра:

Смешайте муку, разрыхлитель и соль, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте светлое пиво и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков.

Приготовление луковых колец в пивном кляре:

Обсыпьте кольца в муке, затем обмакните их в пивной кляр и обжаривайте в разогретом масле.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, жарьте до получения золотистой корочки.

Выложите готовые кольца на бумажное полотенце.

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