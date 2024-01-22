Застывший жир на поверхностях разных предметов может быть достаточно неприятной проблемой, особенно когда обычные средства для уборки не справятся с этой задачей.

Однако существуют нестандартные методы и средства, способные эффективно удалить застывший жир и оставить поверхность чистой и блестящей. Давайте рассмотрим несколько необычных советов, которые могут помочь вам в этой непростой задаче.

Горчичная пудра для кухонных поверхностей

Горчичная пудра оказывается удивительным оружием в борьбе с застывшим жиром на кухонных поверхностях. Просто распределите горчичную пудру на загрязненную область, оставьте на несколько часов (или всю ночь) и затем протрите ее влажной тряпкой. Горчичная пудра помогает размягчить жир и облегчает его удаление.

Уксус и сода для плиты

Мишанка уксуса и соды является отличным растворителем для застывшего жира на поверхностях плиты. Смешайте 1/2 чашки уксуса из 2 ст. ложками соды. Нанесите данную смесь на загрязненную поверхность и оставьте на 15-20 минут. Затем используйте тряпку или губку для тщательного вытирания жира.

Картофель для жира на сковороде

Если на сковороде застывший жир, попробуйте использовать картофель. Измельчите сырой картофель и распределите его по загрязненной поверхности. Тертый крахмал из картофеля помогает отделить жир от поверхности, что облегчает его удаление.

Кукурузная крупа как абразив

Кукурузная крупа может служить отличным абразивом для удаления застывшего жира. Примените кукурузную крупу на загрязненную поверхность и трите тряпкой или влажной губкой. Кукурузная крупа не повредит поверхность и эффективно удалит наложенный жир.

Аммонияк для плит и духовок

Разведите в воде аммиак в соотношении 1:1 и нанесите на загрязненную поверхность плиты или духовки. Оставьте на 15-20 минут, а затем протрите тряпкой. Аммонияк эффективно разлагает жир и облегчает его удаление.

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