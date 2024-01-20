Мобилизация в Украине продолжается, известно, что 18 января около трех ночи у границы заметили мужчин.
Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, четырех мужчин с резиновой лодкой в разгар мобилизации в Украине задержали пограничники Мукачевского отряда вблизи границы с Венгрией.
Трое задержанных жители Херсонской области, один из Харьковской.
Сообщается, что каждый из задержанных во время мобилизации в Украине заплатил более 5 тысяч долларов "переправщикам".
Пограничники добавили, что когда уклонисты увидели, что они разоблачены - они попытались скрыться.
Для того чтобы остановить правонарушителей, военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов.
На уклонистов за попытку незаконно пересечь границу, а также неповиновение законному распоряжению или требованию работника ГНСУ были составлены админпротоколы.
В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконной переправки за границу мужчин в разгар мобилизации в Украине.
Кстати, недавно мужчина сообщил, что в случае мобилизации он сдастся в плен и передаст россиянам все координаты ВСУ через работу своего дяди в оккупационной армии.
В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд вынес приговор – 1 год испытательного срока, как просила прокуратура.
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