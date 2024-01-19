Салат из пекинской капусты и моркови по-корейски по этому рецепту настолько питателен, что может стать главным и единственным блюдом на столе.

Для приготовления этого знаменитого салата из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: копченая колбаса, кукуруза, сухарики, майонез, морковь по-корейски и пекинская капуста.

Пекинскую капусту шинкуем, колбасу нарезаем – небольшими брусочками или кубиками. Добавляем кукурузу, морковь по-корейски и сухарики.

Сухарики можно использовать домашнего приготовления, а можно купить в магазине. Например, со вкусом сметаны и зелени.

Заправляем салат майонезом.

Салат из пекинской капусты.

Салат из пекинской капусты можно также заправлять майонезом и сметаной или приготовить соус. К примеру, горчичный.

Вот и все, сытный и питательный салат из пекинской капусты и моркови по-корейски готов! Перед подачей на стол по желанию можно украсить блюдо зеленью.

Отметим, что салат из пекинской капусты сравним с конструктором, ведь в него можно добавлять разные вкусные ингредиенты, экспериментируя со вкусами.

Так, вместо копченой колбасы можно использовать охотничьи колбаски, запеченное или вареное куриное филе, шинку. А можно заменить мясо рыбными продуктами – тунец, крабовые палочки, сардины.

Салат из пекинской капусты.

Прекрасно будет смаковать пекинская капуста и с вареными яйцами, свежим огурцом, сладким болгарским перцем, шампиньонами.

В салат из пекинской капусты кулинары добавляют даже апельсин.

Также из цедры и сока апельсина готовят заправку для салата из пекинской капусты. Понадобятся следующие ингредиенты: цедра апельсина, соевый соус – 1/4 ст., мед – 2 чл, рисовый уксус – 2 чл, оливковое масло – 1 чл.

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