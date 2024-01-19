Жена продюсера "Квартал 95", а теперь нардепа Александра Божкова Анна Саливанчук на своей странице в Instagram частенько делится рецептами блюд, которыми балует мужа и двух сыновей.

На этот раз Анна Саливанчук показала, как приготовить киш с курицей, грибами и брокколи.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 350 г пшеничной муки + 20 г для подпила
  • 200 г мягкого сливочного масла
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. молока
  • ⅓ ч. л. соли

Для начинки Анна Саливанчук берет:

  • 2 луковицы
  • 400 г шампиньонов
  • 500 г курицы (лучше всего брать филе бедра, оно сочнее)
  • 1 ст. л. масла
  • ⅓ ч. л. соли
  • ⅓ ч. л. перца
  • соцветия брокколи

Для заливки:

  • 1 яйцо
  • 50 мл молока
  • 100 мл сливок
  • ⅓ ч.л. соли
  • 100 г твердого сыра

Анна Саливанчук

Для приготовления теста Анна Саливанчук просто смешивает муку со сливочным маслом, яйцами, молоком и солью. Тесто получается очень эластичное, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 15 минут.

Лук нарезаем кубиком, грибы и мясо – небольшими кусочками.

Тесто Анна Саливанчук раскачивает между двумя листами пергамента, выкладывает в круглую форму и вилкой формирует бортики. Сверху стелим пергамент, засыпаем, например, бобовыми, чтобы тесто не поднималось, и отправляем на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

рецепт

Обжариваем на растительном масле лук до прозрачности, добавляем грибы, соль, перец, курочку и жарим все вместе.

Для заливки Анна Саливанчук просто смешивает яйцо, молоко, сливки, соль и тертый сыр.

С теста убираем груз и пергамент, выкладываем начинку, добавляем соцветия брокколи, заливаем заливку, а сверху можно посыпать тертым сыром.

Выпекаем киш 30 минут при 180 градусах.

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