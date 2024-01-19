Жена продюсера "Квартал 95", а теперь нардепа Александра Божкова Анна Саливанчук на своей странице в Instagram частенько делится рецептами блюд, которыми балует мужа и двух сыновей.

На этот раз Анна Саливанчук показала, как приготовить киш с курицей, грибами и брокколи.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

350 г пшеничной муки + 20 г для подпила

200 г мягкого сливочного масла

2 яйца

2 ст. л. молока

⅓ ч. л. соли

Для начинки Анна Саливанчук берет:

2 луковицы

400 г шампиньонов

500 г курицы (лучше всего брать филе бедра, оно сочнее)

1 ст. л. масла

⅓ ч. л. соли

⅓ ч. л. перца

соцветия брокколи

Для заливки:

1 яйцо

50 мл молока

100 мл сливок

⅓ ч.л. соли

100 г твердого сыра

Для приготовления теста Анна Саливанчук просто смешивает муку со сливочным маслом, яйцами, молоком и солью. Тесто получается очень эластичное, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 15 минут.

Лук нарезаем кубиком, грибы и мясо – небольшими кусочками.

Тесто Анна Саливанчук раскачивает между двумя листами пергамента, выкладывает в круглую форму и вилкой формирует бортики. Сверху стелим пергамент, засыпаем, например, бобовыми, чтобы тесто не поднималось, и отправляем на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Обжариваем на растительном масле лук до прозрачности, добавляем грибы, соль, перец, курочку и жарим все вместе.

Для заливки Анна Саливанчук просто смешивает яйцо, молоко, сливки, соль и тертый сыр.

С теста убираем груз и пергамент, выкладываем начинку, добавляем соцветия брокколи, заливаем заливку, а сверху можно посыпать тертым сыром.

Выпекаем киш 30 минут при 180 градусах.

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