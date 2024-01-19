Жена продюсера "Квартал 95", а теперь нардепа Александра Божкова Анна Саливанчук на своей странице в Instagram частенько делится рецептами блюд, которыми балует мужа и двух сыновей.
На этот раз Анна Саливанчук показала, как приготовить киш с курицей, грибами и брокколи.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 350 г пшеничной муки + 20 г для подпила
- 200 г мягкого сливочного масла
- 2 яйца
- 2 ст. л. молока
- ⅓ ч. л. соли
Для начинки Анна Саливанчук берет:
- 2 луковицы
- 400 г шампиньонов
- 500 г курицы (лучше всего брать филе бедра, оно сочнее)
- 1 ст. л. масла
- ⅓ ч. л. соли
- ⅓ ч. л. перца
- соцветия брокколи
Для заливки:
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 100 мл сливок
- ⅓ ч.л. соли
- 100 г твердого сыра
Для приготовления теста Анна Саливанчук просто смешивает муку со сливочным маслом, яйцами, молоком и солью. Тесто получается очень эластичное, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 15 минут.
Лук нарезаем кубиком, грибы и мясо – небольшими кусочками.
Тесто Анна Саливанчук раскачивает между двумя листами пергамента, выкладывает в круглую форму и вилкой формирует бортики. Сверху стелим пергамент, засыпаем, например, бобовыми, чтобы тесто не поднималось, и отправляем на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Обжариваем на растительном масле лук до прозрачности, добавляем грибы, соль, перец, курочку и жарим все вместе.
Для заливки Анна Саливанчук просто смешивает яйцо, молоко, сливки, соль и тертый сыр.
С теста убираем груз и пергамент, выкладываем начинку, добавляем соцветия брокколи, заливаем заливку, а сверху можно посыпать тертым сыром.
Выпекаем киш 30 минут при 180 градусах.
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