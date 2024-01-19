Астролог назвала главные аспекты, которые будут влиять на жизнь всех представителей Знаков Зодиака в ближайшие дни, пишет Politeka.net.
«В январе классная гармония между социальными планетами и Марсом. Теперь еще к этой компании присоединился Меркурий в Козероге. Все проекты удачные для социального продвижения, рекламы, презентаций, торговли», - отметила астролог в телеграмм-канале Scorpio.
В созвездии Козерог, по ее словам, сейчас три планеты – Солнце, Меркурий и Марс.
"Поэтому акцентирована сатурнианская тема: недвижимость, руководство, должности, самореализация, вопросы с гос. органами. Идеальное время для решения юридических вопросов, регистрации, покупки недвижимости, продаж, обучения», – говорит астролог.
Двадцатого января Солнце перейдет в созвездие Водолей.
«Прямо в тиски Плутона, который вместе с ним почти одновременно делает второй шаг в тот же символ, символизирующий ментал, интеллект и свободу», - пояснила эксперт по прогнозам.
21 января, по словам астролога, Плутон уже в 0⁰ Водолея, где пробудет до 2 января 2024 года. Тогда он делает последнюю петлю в Козероге до 20 ноября 2024-го.
«Дая последний шанс Козерогам решить свои вопросы, и окончательно возвращается в Водолей для трансформации представителей этого знака, что ознаменует собой начало Эры Водолея», – рассказала астрологиня о том, что произойдет.
23 января в Козерог входит Венера.
«И из веселой Венерки в Стрельце превращается в суровую Венеру Ивановну, структурируя сферу финансов и партнерства», - сообщила астролог.
А уже 25 января нас ждет Полнолуние во Льве.
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