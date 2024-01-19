Что пророчат звезды и планеты в ближайшее время, какая опасность или наоборот хорошие новости нас ждут - рассказала эксперт по прогнозам.

Астролог назвала главные аспекты, которые будут влиять на жизнь всех представителей Знаков Зодиака в ближайшие дни, пишет Politeka.net.

«В январе классная гармония между социальными планетами и Марсом. Теперь еще к этой компании присоединился Меркурий в Козероге. Все проекты удачные для социального продвижения, рекламы, презентаций, торговли», - отметила астролог в телеграмм-канале Scorpio.

В созвездии Козерог, по ее словам, сейчас три планеты – Солнце, Меркурий и Марс.

"Поэтому акцентирована сатурнианская тема: недвижимость, руководство, должности, самореализация, вопросы с гос. органами. Идеальное время для решения юридических вопросов, регистрации, покупки недвижимости, продаж, обучения», – говорит астролог.

Двадцатого января Солнце перейдет в созвездие Водолей.

«Прямо в тиски Плутона, который вместе с ним почти одновременно делает второй шаг в тот же символ, символизирующий ментал, интеллект и свободу», - пояснила эксперт по прогнозам.

21 января, по словам астролога, Плутон уже в 0⁰ Водолея, где пробудет до 2 января 2024 года. Тогда он делает последнюю петлю в Козероге до 20 ноября 2024-го.

«Дая последний шанс Козерогам решить свои вопросы, и окончательно возвращается в Водолей для трансформации представителей этого знака, что ознаменует собой начало Эры Водолея», – рассказала астрологиня о том, что произойдет.

23 января в Козерог входит Венера.

«И из веселой Венерки в Стрельце превращается в суровую Венеру Ивановну, структурируя сферу финансов и партнерства», - сообщила астролог.

А уже 25 января нас ждет Полнолуние во Льве.

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