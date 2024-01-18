Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей, февраль в этом плане не станет исключением.
Во время магнитных бурь метеочувствительным людям рекомендуется минимально нагружать себя работой, важно следить за питанием, избегать физических нагрузок и не нервничать.
В феврале будет несколько серьезных магнитных бурь и украинцам следует позаботиться о здоровье в эти дни и не перегружать организм.
Итак, магнитные бури ожидаются 4, 5, 16, 23 и 24 февраля.
Однако, ожидается два самых сильных метеоудара, которые придутся на 4 и 5 февраля 2024 года.
По прогнозам, в феврале 2024 года сильные магнитные бури ожидаются 4, 5, 16, 23 и 24 числа.
4 февраля из-за магнитных бурь у украинцев может повыситься раздражительность и агрессивность;
5 – могут быть проблемы со сном;
16 – у метеозависимых украинцев может ухудшится память;
23 – есть риск снижения работоспособности, утомляемость и слабость;
24 – может возникнуть головная боль, раздражительность и снижение работоспособности.
Однако, в остальные дни февраля магнитные бури будут с умеренной и слабой геомагнитной активностью.
Геомагнитные бури по-разному оказывают влияние на людей, но для профилактики и уменьшения негативного влияния бурь на организм рекомендуется хорошо спать, больше гулять на свежем воздухе, пить много воды, отказаться от жирной еды, сладкой воды, кофе и алкоголя.
Источник: Факты.
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