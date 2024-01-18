После задержания музыкантов усадили в автомобиль без номерных знаков, где уже находился сотрудник полиции.

В Черновцах произошло событие, в ходе которого работники ТЦК СП пытались избить украинского вокалиста группы "Intermezzo" Владимира Билыка. Его другу, Андрею Дулецкому, также пришлось испытать агрессию. Екатерина Накопюк, одна из участниц группы, раскрыла подробности конфликта и рассказала о местонахождении ребят.

В Черновцах около 11 часов 16 января представители ТЦК остановили 25-летнего Андрея Дулецкого и 24-летнего Владимира Билыка возле Еврейского кладбища. После задержания их усадили в автомобиль без номерных знаков, где уже находился сотрудник полиции.

Юношей доставили на медицинское освидетельствование. Однако в случае Андрея есть медицинская справка о непригодности к военной службе, а Владимир является работником-учителем на неполный рабочий день.

"Я отказывался от прохождения медицинского осмотра, но мне сообщили, что за меня все уже решено, и я не скоро вернусь домой", - рассказал Андрей.

Таким образом, Андрей Дулецкий прошел медицинское освидетельствование. После этого обоих молодых людей увезли за пределы города.

"За время, когда мы были в автомобиле ТЦК, с нами сидел старший сержант, отказавшийся назвать свою фамилию или имя. На блокпоста сразу же сообщили, что мы были похищены и вызвали полицию. Однако у нас не было возможности лично общаться с полицией, поскольку представители ТЦК заблокировали машину", - отметил Владимир.

При попытке выйти из автомобиля над ребятами насмехались, а затем их избивали. Полиция отказалась помогать. Владимира заставили написать заявление о ложном свидетельстве о том, что служба мониторинга полиции не прибыла на место происшествия.

В результате Владимир остался в больнице, а Андрея отвезли тем же автомобилем в неизвестном направлении. Через три часа он вышел на связь и сообщил, что его привезли в ТЦК, заставили удалить все видеодоказательства и повезли в другую область на обучение.

Пока его друзьям неизвестно, где он находится. Однако они знают, что он жив.

Источник: РБК

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