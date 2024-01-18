Полиция Днепра разыскивает 16-летнюю девушку, которая вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Так, в Днепре разыскивают 16-летнюю Раду Спицкую.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 17 января около 13:00 девушка вышла из дома и в настоящее время о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы исчезнувшей Рады: рост около 168 см, худощавая, волосы русые длинные, глаза голубые.

В день исчезновения девушка была одета в вязаную бордовую шапку, черный пуховик до колен, черный гольф, синие джинсы и сапоги черные.

В полиции обратились к местным и неравнодушным гражданам, если у вас есть информация о месте нахождения пропавшей девушки, позвоните по телефонам (097) 138 78 37, (067)708 30 94, 102, (093) 753 55 81 или на спецлин. 102.





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Мошенница звонила потерпевшим, представлялась полицейским и сообщала, что их родным грозит уголовная ответственность за хулиганские действия.

"Ваш родственник в беде", - говорила она.

Чтобы освободить своих родственников от ответственности, женщина просила перевести деньги на ее банковскую карту. Злоумышленница таким образом обманула четырех граждан.

Следователи объявили фигурантке подозрение в совершении уголовного преступления.

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