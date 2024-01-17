Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что у пенсионеров, ставших Почетными донорами Украины, есть надбавки к пенсии и другие льготы.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Дополнительные средства предусмотрены для граждан со статусом Почетного донора Украины. В прошлом году эта категория получала доплату к пенсии в размере 258 гривен 90 копеек в месяц. В этом году вырос прожиточный минимум до 2920 гривен, с ним выросла и эта надбавка в размере 10% от него», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Так что, сообщает журналистка, Почетные доноры Украины могут получить к пенсии дополнительные 292 гривны. Попутно она напоминает, что это звание и, соответственно, такие надбавки получают люди, бесплатно сдавшие 40 доз крови или 60 доз плазмы. Кроме того, добавляет журналистка, для этой категории пенсионеров предусмотрены еще и другие льготы.

«Почетные доноры Украины имеют право на льготы, в частности бесплатное протезирование зубов у стоматолога. Им также доступна покупка медикаментов со скидками, бесплатная донорская кровь для собственного лечения, первоочередное право на покупку путевок в санатории», – отмечает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, к этим льготам еще относится льготная покупка протезно-ортопедических изделий, а также ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, последнее – это уже в отношении работающих пенсионеров.

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