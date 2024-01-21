На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт торта с шоколадом без глютена.

Шоколадный бисквит без глютена:

200 г яиц (4 шт)

100 г черного шоколада

100 г молочного шоколада

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

100 г миндальной муки (16,5 ст. л.)

2 г соли (1/3 ч. л.)

Сливочный мусс "Страчела":

200 г сливочного сыра (творожного сыра или маскарпоне)

400 мл сливок (жирностью 30-33%) (2 стакана, объемом 200 мл.)

50 г сахарной пудры (2 ст. л. с горкой)

10 г желатина

50 мл воды (3 ст. л. + 1 ч. л.)

50 г черного шоколада (натертого на мелкой терке)

10 г сублимированной малины (по желанию)

Инструкции:

Приготовление бисквита:

Разогрейте духовку до 180°C.

Растопите черный и молочный шоколад на водяной бане.

В миске взбейте яйца с сахаром до образования воздушной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Постепенно добавляйте растопленный шоколад и миндальную муку, продолжая взбивать.

Добавьте соль и хорошо перемешайте.

Вылейте тесто в форму для выпечки и выпекайте в предварительно разогретой духовке около 25-30 минут или до готовности.

Приготовление сливочного мусса "Страчела":

"Мастер Шеф" Глинская советует, растворите желатин в воде и дайте ему набухнуть.

Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до получения однородной массы.

В отдельной миске взбейте сливки до образования пиков.

Растопите черный шоколад.

Добавьте желатин в растворе к творожному сыру, хорошо перемешайте.

Постепенно добавляйте взбитые сливки в творожно-желатиновую массу, аккуратно перемешивая. "Мастер Шеф" Глинская делится, добавьте растопленный шоколад и сублимированную малину (по желанию), хорошо перемешайте.

Сборка торта:

Разрежьте бисквит горизонтально на два слоя.

Намазывайте мусс на первый слой бисквита, советует "Мастер Шеф" Глинская. Положите второй слой бисквита сверху.

Залейте верхний слой муссом и равномерно распределите.

Украсьте торт по желанию.

Охлаждение и подача:

Поставьте торт в холодильник на несколько часов для застывания мусса.

Подавайте торт на стол, нарезанный порциями, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

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