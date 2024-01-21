На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт торта с шоколадом без глютена.
Шоколадный бисквит без глютена:
- 200 г яиц (4 шт)
- 100 г черного шоколада
- 100 г молочного шоколада
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
- 100 г миндальной муки (16,5 ст. л.)
- 2 г соли (1/3 ч. л.)
Сливочный мусс "Страчела":
- 200 г сливочного сыра (творожного сыра или маскарпоне)
- 400 мл сливок (жирностью 30-33%) (2 стакана, объемом 200 мл.)
- 50 г сахарной пудры (2 ст. л. с горкой)
- 10 г желатина
- 50 мл воды (3 ст. л. + 1 ч. л.)
- 50 г черного шоколада (натертого на мелкой терке)
- 10 г сублимированной малины (по желанию)
Инструкции:
Приготовление бисквита:
Разогрейте духовку до 180°C.
Растопите черный и молочный шоколад на водяной бане.
В миске взбейте яйца с сахаром до образования воздушной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Постепенно добавляйте растопленный шоколад и миндальную муку, продолжая взбивать.
Добавьте соль и хорошо перемешайте.
Вылейте тесто в форму для выпечки и выпекайте в предварительно разогретой духовке около 25-30 минут или до готовности.
Приготовление сливочного мусса "Страчела":
"Мастер Шеф" Глинская советует, растворите желатин в воде и дайте ему набухнуть.
Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до получения однородной массы.
В отдельной миске взбейте сливки до образования пиков.
Растопите черный шоколад.
Добавьте желатин в растворе к творожному сыру, хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте взбитые сливки в творожно-желатиновую массу, аккуратно перемешивая. "Мастер Шеф" Глинская делится, добавьте растопленный шоколад и сублимированную малину (по желанию), хорошо перемешайте.
Сборка торта:
Разрежьте бисквит горизонтально на два слоя.
Намазывайте мусс на первый слой бисквита, советует "Мастер Шеф" Глинская. Положите второй слой бисквита сверху.
Залейте верхний слой муссом и равномерно распределите.
Украсьте торт по желанию.
Охлаждение и подача:
Поставьте торт в холодильник на несколько часов для застывания мусса.
Подавайте торт на стол, нарезанный порциями, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.
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