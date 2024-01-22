ДБР задержало топменеджмент концерна, который до сих пор продолжал снабжать российский ВПК системами заграждения.

К сожалению, до сих пор существуют предприниматели, которые не собираются отказываться от сотрудничества с врагом и в дальнейшем помогают российской армии в уничтожении своей собственной страны. ДБР задержало топменеджмент концерна, который до сих пор продолжал снабжать российский ВПК системами заграждения.

Выяснено, что группа компаний из Житомирской поставляла системы заграждения предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса, которые использовались в агрессивной войне против Украины.

До начала войны концерн принадлежал предпринимателю, который за несколько дней до начала конфликта покинул Украину, а после вторжения переоформил собственность на находившихся под его контролем лиц и продолжили сотрудничать с россией.

"Новые владельцы" концерна установили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании присылали "заказ" украинскому производителю, выглядя как для нужд третьей стороны. В течение всего 2022 года фигуранты осуществили поставки в россию на сумму более 1,5 млн. долларов США.

Работники ДБР и СБУ в декабре 2023 провели обыски в помещениях концерна и местах проживания его топ-менеджеров. Вещи и документы, свидетельствующие о проведении операционной деятельности предприятий концерна в Украине и россии, были изъяты следователями ДБР.

В настоящее время задержаны два топ-менеджера концерна, которым объявлено о подозрении в умышленных действиях, направленных на оказание помощи государству-агрессору, совершенных организованной группой согласно статье 28, части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины.

По крайней мере, трое других участников группы, включая организатора, находятся за пределами Украины. Указанным лицам будет поставлено в известность о подозрении в отсутствии. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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