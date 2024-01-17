Виталий перенес несколько операций и лечился в Днепре, Киеве и Чернигове - с марта 2023 он вместе с отцом отправился в Испанию, тогда выплаты прекратились.

Руководитель зенитно-ракетного комплекса Виталий Шумей, получивший ранение и находящийся в процессе восстановления, не получает зарплату с марта 2023 года и все еще не имеет статуса инвалида.

Виталий перенес несколько операций и лечился в Днепре, Киеве и Чернигове. С марта 2023 он вместе с отцом отправился в Испанию в университетский госпиталь Института Гуттманна в Барселоне. Об этом говорится в сюжете Суспільного.

По словам отца военного, Сергея Шумея, до отъезда в Испанию в марте 2023 года Виталий получал военную зарплату, боевые надбавки и все необходимые выплаты. Выплаты прекратились, когда они отправились на реабилитацию в Испанию.

"После нашего отъезда все выплаты прекратились. В подразделе объяснили: вы за границей, зарплата не предусмотрена. Так что, пока не приедем, ее не будет», - заявил он. Шумей рассказал, что в ноябре они вернулись в Украину, началась реабилитация на Львовщине, а выплаты до сих пор не начисляют.

Кроме того, Виталий до сих пор не прошел Медико-социальную экспертизу (МСЭК), чтобы получить статус инвалида. Заключение ВЛК он получил в Чернигове в феврале 2023 года, где он был признан непригодным к военной службе и указал на необходимость сопровождения. 5 июля брат Виталия отправил справку в часть, однако ему сообщили, что она не действительна.

"Я очень люблю Украину. Виталик воевал в АТО, в 2022-м снова пошел защищать. Мой второй сын тоже в армии… Но для государства мы, значит, не нужны. Я смотрю в голубые глаза моего сына, и сердце кровью обливается», - сказал Сергей Шумей.

Виталий Шумей получил минно-взрывные травмы в 2022 году во время боев под Авдеевкой. Из-за тяжелого ранения головы он был прикован к постели, упустил возможность говорить и самостоятельно есть. Он перенес три операции на голове, его лечили в Днепре, Киеве и Чернигове.

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