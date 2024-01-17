Линолеум – это практичный и удобный материал для пола, но иногда он может накапливать грязь и желтые пятна, особенно в высокоэксплуатированных помещениях.

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие профессиональные средства для уборки, вы можете использовать дешевые и эффективные методы, которые обеспечат вашему линолеуму новый вид.

Очистка с использованием сыворотки или уксуса

Сыворотка или уксус – это прекрасные средства для удаления желтизны и грязи из линолеума. Попробуйте разбавленную сыворотку или уксус в соотношении 1:1 с водой. Примените этот раствор на линолеум, дайте ему немножко постоять, а затем вытрите загрязнение мягкой тряпкой или губкой. Уксус отлично растворяет жировые и масляные пятна, а сыворотка решит проблему с желтизной.

Сода и лимонный сок для удаления пятен

Смешайте соду с лимонным соком, образуя пасту. Нанесите пасту на пятна на линолеуме и дайте ей высохнуть. Затем протрите остатки пасты губкой или тряпкой. Сода помогает удалить грязь, а лимонный сок обладает свойствами отбеливания, которые помогут избавиться от желтизны.

Моющий порошок и горчичная пудра для сильного загрязнения

Если линолеум сильно загрязнен, попытайтесь смешать моющий порошок и горчичную пудру в равных частях. Добавьте воду, чтобы образовать густую пасту. Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на несколько часов. Затем используйте щетку или губку для вытирания и смойте теплой водой.

Освежение с помощью соков и масел

Добавьте свежий вид линолеума, используя природные соки и масла. В частности, сок лимона или апельсина может удалить пятна и оставлять приятный аромат. Масло чайного дерева или лаванды также не только избавит от грязи, но и придаст свежесть вашему напольному покрытию.

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