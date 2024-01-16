В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан поделился с украинками удачными идеями сочетания цветов, которые будут трендовыми в 2024 году (чтобы посмотреть фото, пролистайте вниз).
В общем, Андре Тан советует сочетать в одном образе от двух до четырех цветов, не больше.
"Однотонный лук без акцентов выглядит банально, а избыток цветов рассеивает внимание. Поэтому баланс прежде всего", – пояснил дизайнер.
По словам дизайнера, очень выигрышно выглядят монохромные сочетания, но должны быть разные тона одного цвета, например, темно-зеленый с мятным. Также гармоничными считаются сочетания контрастных цветов (розовый с зеленым, желтый с фиолетовым).
Кроме того, Андре Тан добавил, что хорошо сочетаются между собой все пастельные оттенки, поэтому можно смело совмещать в своих образах пастельные оттенки розового, голубого, персикового, лимонного и бежевого.
В 2024 году Андре Тан советует украинкам обратить внимание на такие трендовые сочетания цветов:
- пастельно-розовый + красный
- кремово-желтый + перламутрово-серый
- серый + красный
- винный + синий
- голубой + коричневый
- коричневый + белый
"Попробуйте одно из этих сочетаний для следующего образа и увидите, насколько цвета играют важную роль 😊 Напоминаю, в этом году не боимся пробовать новое!", – подчеркнул Андре Тан.
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