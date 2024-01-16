Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан продемонстрировал, какие цветовые сочетания будут в тренде в 2024 году.

В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан поделился с украинками удачными идеями сочетания цветов, которые будут трендовыми в 2024 году (чтобы посмотреть фото, пролистайте вниз).

В общем, Андре Тан советует сочетать в одном образе от двух до четырех цветов, не больше.

"Однотонный лук без акцентов выглядит банально, а избыток цветов рассеивает внимание. Поэтому баланс прежде всего", – пояснил дизайнер.

По словам дизайнера, очень выигрышно выглядят монохромные сочетания, но должны быть разные тона одного цвета, например, темно-зеленый с мятным. Также гармоничными считаются сочетания контрастных цветов (розовый с зеленым, желтый с фиолетовым).

Кроме того, Андре Тан добавил, что хорошо сочетаются между собой все пастельные оттенки, поэтому можно смело совмещать в своих образах пастельные оттенки розового, голубого, персикового, лимонного и бежевого.

В 2024 году Андре Тан советует украинкам обратить внимание на такие трендовые сочетания цветов:

пастельно-розовый + красный

кремово-желтый + перламутрово-серый

серый + красный

винный + синий

голубой + коричневый

коричневый + белый

"Попробуйте одно из этих сочетаний для следующего образа и увидите, насколько цвета играют важную роль 😊 Напоминаю, в этом году не боимся пробовать новое!", – подчеркнул Андре Тан.

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