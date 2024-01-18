В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Мужчина в помещение ТЦК и СП хвалил Путина и заявил, что если его мобилизуют, он сдастся в плен и выдаст россиянам все координаты ВСУ. Об этом речь идет в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

В июне 2023 года во время профессионально-психологического отбора кандидата на военную службу по мобилизации в помещении ТЦК мужчина выражал свою поддержку россии и президенту Путину. Он утверждал, что Вооруженные Силы Украины обстреливают гражданское население, совершают мародерство и "сдали" Мариуполь, а для города лучше быть частью россии.

Мужчина считал, что жизнь в россии значительно лучше, чем в Украине, и выражал грусть во времена правления Януковича, видя жизнь под оккупацией как приемлемый вариант.

Кроме того, он выражал поддержку действиям президента Путина, утверждая, что тот правильно захватывает территории Украины и убивает мирное население. На примере Мелитополя, где, по его словам, после оккупации жители стали жить лучше, он обосновывал свое мнение.

Мужчина также сообщил, что в случае мобилизации он сдастся в плен и передаст россиянам все координаты Вооруженных Сил Украины через работу своего дяди в оккупационной армии.

В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд вынес приговор – 1 год испытательного срока, как просила прокуратура.

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